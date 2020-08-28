蔡英文總統今(28日)率府院巨頭臨時召開記者會宣布，開放美豬、美牛進口；總統表示，開放三大理由包括，未來要讓台灣成為全球供應鏈重整中的關鍵力量、國際瘦肉精標準與研究明朗化、國內豬農已可打開國際市場；對於豬農衝擊，政府已經備妥100億的基金因應，且目前正好跟幾個國家洽談打開豬肉國際市場。

蔡英文說，現在的國內豬肉的消費90％都是國產豬肉，因為國人比較喜歡國產生鮮豬肉，而進口豬肉只佔10％，美國比例更是小。

她指出，加上台灣處理非洲豬瘟、口蹄疫上都非常有效，讓豬肉產業有相當競爭能力，在疫病問題可以排除之後，是可以打開國際市場的，現在也在跟好幾個國家洽商，是有滿多樂觀期待的，而政府也會有100億基金確保豬農不會受到影響。

總統認為，這幾年來，積極提升養豬產業的實力。今年更做到了過去24年來的政府，都無法達成的任務。除了讓台灣從口蹄疫疫區除名，也成功防堵非洲豬瘟，讓台灣的豬肉能夠順利出口。

總統強調，政府會努力提升養豬產業的競爭力，讓台灣養豬產業在戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，走入新的里程碑。目前豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，接下來，會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界。

有關美牛、美豬開放進口的議題，總統表示，在食安上，「科學證據、國際標準、清楚標示」就是開放進口的原則；在產業上，保障豬農收益，提升國產豬肉的出口競爭力，打開國際市場，就是政府的目標。行政院記者會上，權責部會會向大家說明具體的細節、以及相關措施。

(中時 )