荷蘭皇家航空27日宣布9月1日起復飛台北，但因我國限制在台過夜的機組員如果確診得新冠肺炎，須留在台灣治療，因機組員無法接受，荷航航班被迫安排中停曼谷更換機組員，以避免在台過夜，計畫10月復飛台北的美國聯合航空，強烈要求我官方取消這項規定。民航局已經代業者向疾管署提出反應，等候答覆中。

目前我國限制外籍航空公司機組員如果在台過夜出現發燒現象，經檢測有陽性反應，就要留在台灣治療，但是機組員都希望能回到本國治療，不想被困在台灣，美國聯合航空機組員相關工會就拒絕在台灣過夜的勤務。

該航目前台美間以客機機腹載貨的長程線航班，安排在飛機飛抵達台灣前，先在鄰近國家中停換機組員，這樣機組員就能當天進出台灣，不用過夜，但是接下來客運航班復飛是直飛航班，中停除拉長航程，也增加不少成本，形成外籍航空公司長程線復飛台北一大障礙。

根據民航局統計，8/19-8/25間，台美航線實飛181架次，航班取消率僅41.23％，比兩岸航線的273架次還多，載客人次2,027人次，僅次於兩岸航線的5,985人次，能飛這麼多航班，主要是航空公司衝刺台美間貨運運輸，但是在載客部分，僅有華航與長榮航空有飛客運航班。疫情發生前，美國聯合航空則是唯一有台北客運航線的美籍航空公司。

長程線外籍航空公司指出，台灣因為疫情管制規定，除了機組員確診需要留在台灣治療的規定，另在台過夜的機組員都是採取特殊通關辦法，直接送往指定旅館，特殊通關費每人每次5千元、來回就要1萬元，指定旅館僅有一家，住宿費每晚要9千台幣，而且不允許機組員離開房間，形成外航復飛台北很大障礙。

前長程線外籍航空公司當中，僅有阿聯酋航空自6月17日起率先復飛台北，荷蘭皇家航空原期待8月能復飛，美國聯合航空原復飛時間訂在9月10日，都因相關限制延後復飛時間。

荷航9月1日復飛安排每周1、2、4、6自台北起飛，航班中停曼谷不上下客，僅更換機組員、加油與上餐，加拿大航空復飛台北時間則是訂在明年3月28日的夏季班表開始復飛。

(工商 )