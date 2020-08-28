蔡英文總統今率府院巨頭臨時召開記者會宣布，開放美豬、美牛進口，由於時機點臨時且敏感，被外界質疑跟美國大選有關；總統表示，「決定的時間跟美國大選沒關係」，選擇這時機是因為現在疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組中，這關係到整體經貿戰略，這時間點對我們來說非常重要。

蔡英文強調，在調整經貿戰略必須跟其他主要經濟體有更緊密結合，在關係上形成一定的合作關係，這都是重要時間點。

總統表示，另一方面，這段時間努力下，美國國會跟企業都支持台美經貿能有所提升到更高層次，「對我們來講這是最有利的時機」。

被問到是否涉及修法？蔡英文表示，這次的開放沒有牽涉到需要立法院有所作為的部分，用行政就可以解決。

被問到與美方簽署雙邊貿易協定一事，蔡英文表示，希望在下階段能跟美國全面提升雙方經貿關係，會特別聚焦在疫情之後，國際經濟情勢的改變跟供應鏈的重組過程，這些是台灣真正想在下階段能夠跟其他國家，可以有更好的合作關係的地方。

(中時 )