日本防衛大臣河野太郎明日訪問關島，與美國國防部長艾斯培舉行會談。這次是繼1月在美國會談之後，美日防長再次直接會面。

《共同社》報導，雙方就美中緊張加劇的南海局勢等進行磋商，並會討論新的飛彈防禦體制。

河野表示，在當前的安全保障形勢下，面對面討論十分重要。他將就日美防衛合作模式展開磋商，又會提及加強被稱為「新領域」的太空、網路及電磁波領域的合作。

美軍透露，解放軍前日向南海發射4枚中程彈道飛彈。

(中時 )