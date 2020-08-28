日美防長明天會談 討論南海局勢 16:482020/08/28 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國防部長艾斯培明天將與日本防衛大臣河野太郎會談。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛大臣河野太郎明日訪問關島，與美國國防部長艾斯培舉行會談。這次是繼1月在美國會談之後，美日防長再次直接會面。 《共同社》報導，雙方就美中緊張加劇的南海局勢等進行磋商，並會討論新的飛彈防禦體制。 河野表示，在當前的安全保障形勢下，面對面討論十分重要。他將就日美防衛合作模式展開磋商，又會提及加強被稱為「新領域」的太空、網路及電磁波領域的合作。 美軍透露，解放軍前日向南海發射4枚中程彈道飛彈。 (中時 ) #討論 #會談 #南海局勢 #又會 #磋商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時力決策委員會結果出爐 黃捷稱不公平 得票數卻令人傻眼 12:152020/08/28 政治 美派偵察機亂入演習 陸發射東風快遞示威 蔡英文擔心擦槍走火 04:102020/08/28 兩岸要聞 《環時》社評：美在南海的表演吃力而孤獨 09:322020/08/28 兩岸 《美股掃瞄》鮑爾放鴿 道指今年來盤勢一度轉正、標普連5日創新高 08:522020/08/28 財經 關於南海的三個問題 美國敢不敢回答？ 11:472020/08/28 兩岸 黃捷將以無黨籍參政 04:102020/08/28 政治要聞 美驅逐艦不甩航母殺手南海自由行 陸警告驅離 12:482020/08/28 軍事 社論／走完兩岸善意第一哩路 然後呢 04:102020/08/28 時論廣場 東風快遞參演 4飛彈射向南海 04:102020/08/28 兩岸要聞 解決美台自貿協定卡關問題 總統親上火線說明 14:072020/08/28 政治 國際熱門新聞 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 安倍眼泛淚光：健檢確定舊病復發 決定辭職 - 時事 共和黨大會出現驚人一幕 美媒嘆：疫情沒人理 - 國際 NHK：病情惡化 日相安倍閃辭 麻生接任呼聲最高 - 國際 安倍閃辭首相夢想破滅 無法打破家族辦東奧的悲願 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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