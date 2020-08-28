據市場調研機構 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新報告指出，今年第三季全球晶圓代工市場，台積電市占率較前一季回升、達53.9%居冠，年增率達21%，三星電子下滑、來到17.4%，年增率為4%。報告指出，三星主要是受到新產品市場銷售成績不佳，加上電晶體密度不及台積電，不受到客戶青睞，甚至導致晶圓銷售價格也輸給台積電，讓韓媒感嘆，三星真的是徹底輸給台積電。

據韓媒《BusinessKorea》報導，最新調查數據顯示，三星雖依然保持第二名的地位，並於上一季財報揭露今年Q3晶圓代工營收將達 35.3 億美元、年增率4%，但市占率從上季18.8%下滑至17.4%，除了Galaxy S20 銷售狀況不佳，更是三星的晶圓代工製程的電晶體密度不及台積電優良，客戶不太青睞所致。

台積電去年10月發布的新聞稿指出，該公司依靠7奈米EUV微影技術的強效版製程（N7+），協助助客戶產品大量進入市場，台積電2019年第三季營收達94億美元，創下同期新高紀錄，7奈米製程占全季總體出貨銷售金額27%，先進製程更達全季晶圓銷售總金額的5成以上。

三星比台積電更早導入7 奈米製程EUV技術量產，但台積電更積極導入該技術，導致整體電晶體密度輸給台積電。根據半導體效能測試網站《Tech Centurion》數據指出，台積電N7+可達1.158 億個電晶體，贏過三星的9530 萬個，即便以沒導入EUV 技術的10奈米製程，也有6030 萬個，超越於三星的 5180 萬個。

不過，美國處理器大廠英特爾的10奈米製程，每平方公釐電晶體就達1.008 億個，遠超於台積電、三星，但英特爾在製程微縮技術卻落後這2家廠商，導致7奈米製程研發時程受阻，失去了多年以來的優勢，甚至考慮將部分晶圓代工業務外包，市場預料台積電將因此受惠。

報導指出，傳出三星將與台積電大打價格戰，進一步提高市占率，但從目前數據來看，戰術顯然失效，市調機構The Information Network顯示，台積電2019年每片晶圓銷售3338 美元，高於三星的2490 美元，之後則是聯電1620 美元、格羅方德 1680 美元，以及中芯國際 1560 美元，三星在營業利潤與市占率都徹底輸給台積電。

(中時新聞網)