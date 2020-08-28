據中央健保署108年用藥資料庫統計，國人排名前十大用藥，便秘相關藥品佔了兩大項，每年用量至少4.6億顆，顯示國人有便秘問題不在少數。杏輝(1734)引進日本最暢銷的新型氧化鎂便秘藥，搶進台灣市場商機。

杏輝指出，造成便秘的原因很多，諸如膳食纖維及水分攝取不足、腸道蠕動變差、藥物所引起的副作用等。有民眾為了快速解決排便問題，或容易有便秘困擾的年長者，往往會先用瀉藥或浣腸劑來解決便秘問題，卻忽略便利之下可能隱藏的風險，長期使用浣腸劑恐會成癮，其插管頭形尖銳，若使用不當可能會造成直腸受傷或穿孔；有些瀉藥藉由刺激大腸激烈蠕動進而排便，長期服用，藥量需增加，而恐造成藥物依賴性。

杏輝指出，公司進口日本原裝的便秘藥為滲透型瀉劑，它是透過氧化鎂的作用促進腸道蠕動，同時在腸內會形成高滲透壓環境，吸收大量水分，軟化糞便並增加糞便體積，使排便順暢。據日本藥廠所提供的市場分析數據，新型氧化鎂330mg使用錠數是日本國內市佔率第一。這也是台灣民眾出國必買的成藥之一，杏輝引進此產品在台灣各大杏輝專櫃連鎖藥局及診所、醫院銷售。

(時報資訊)