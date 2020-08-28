經濟部、金融監督管理委員會及中小企業信用保證基金於8月25日共同表揚「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」，第一銀行榮獲6項獎項肯定，其中「信保金質獎-績優總行」已是第12次獲獎，「信保金質獎-績優授信經理人」得獎次數亦優於金融同業。

另外，一銀獲「信保金質獎」及「微型事業相挺獎」可適用信保基金對同一企業保證融資總額度，合計額外增加4,000萬元，即個別企業保證融資額度提高為1.6億元，且信保金質獎之保證成數一律8成，係信保基金及一銀回饋給企業客戶之實質幫助。

此次一銀獲經濟部及金管會頒發「信保金質獎-績優總行」、「信保金質獎-績優授信經理人」、「促進政策推動獎」、「新創事業相挺獎」、「協助區域發展獎」及「微型事業相挺獎」6項獎項，以及中小企業信用保證基金頒發「送保資料介接感謝狀」、「送保案件催收績效優良感謝狀」及「千億保專案感謝狀」等，顯示一銀積極推展信保基金保證機制、扶持中小企業成長。

一銀總經理鄭美玲表示，一銀對於輔導中小企業融資向來不遺餘力，已連續10年蟬聯「中小企業放款」市占第一，並致力於小型及新創企業融資，並透過數位轉型發展，建置「微企e時貸」線上申貸專屬網站，提供小微企業即時、優質且24小時不間斷的融資服務。

一銀除持續深耕舊有客戶，也開發扶植新戶，2019年中小企業放款戶數增加逾1萬戶，成長戶數為金融機構之冠，對中小企業放款貢獻度及成長方面持續表現優異。

另外，一銀響應政府政策並全力推動紓困貸款業務，積極配合各部會紓困措施並運用中小企業信用保證機制，對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之企業及個人提供紓困及振興資金，今年7月經金管會評選為「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」之優等銀行，榮獲件數組「公辦紓困」及效率組「公辦紓困-新貸營運資金」第二名、效率組「公辦紓困-新貸案件」及「公辦紓困-電子化件數占紓困件數比率」第三名等殊榮，一銀力挺中小及小微企業，攜手度過疫情難關。

後疫情時代，一銀自7月起配合政府政策推出「兆元振興融資方案」，落實六大核心產業發展，協助企業國際鏈結布局，持續支持企業創新及升級轉型。

(工商 )