興櫃秀育違反重訊申報規定 遭處違約金1萬元 16:552020/08/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，對秀育企業（6737）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，秀育企業獨立董事就董事會中投資新創公司之議決事項表示保留意見，係屬興櫃審查準則第34條第1項第36款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 (工商 ) #秀育 #櫃買中心 #興櫃 #申報 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觸口蝶蝶樂 調查種類高達70種 04:102020/08/28 地方新聞 網紅產前憂鬱 經醫師協助平安產子 12:542020/08/28 寶島 長榮集團將添生力軍 長榮鋼申請上市 19:412020/08/28 財經 中市2021年總預算1428億，舉債降近兩成 17:332020/08/28 政治 今年來公司債市場發行量達4,641億元 創歷史新高 10:252020/08/28 財經 達亞國際今日申請股票上櫃案 17:172020/08/28 財經 《店頭市場》發債集資熱度超高 今年發行量上看7000億新高 10:512020/08/28 財經 專家籲 疫見相左不應踢出合作 04:102020/08/28 生活新聞 抵費地標售 南岡山千坪建地最熱門 04:102020/08/28 產業．科技 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 10:482020/08/28 財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 陸晶圓龍頭遭轟背叛華為 台積電叛將一席話點出殘酷事實 - 財經 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 財經 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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