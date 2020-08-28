櫃買中心28日表示，對秀育企業（6737）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，秀育企業獨立董事就董事會中投資新創公司之議決事項表示保留意見，係屬興櫃審查準則第34條第1項第36款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )