國民黨在高雄連戰皆敗，市黨部主委、議會黨團總召雙雙辭職負責，接任人選至今仍難產，議員陳麗娜呼籲黨中央盡快尋覓主委人選，並從制度面著手改革，恢復以往「首黨部、次黨團」模式，確保溝通無礙，以延續藍軍戰力。

前國民黨高市黨部主委莊啟旺、前議會黨團總召曾俊傑請辭，至今均未找到接任人選，10月初議會即將開議，藍營群龍無首，加上陳其邁剛就任市長，仍處於蜜月期，藍營議員多持觀望態度。

議長補選期間宣布退出國民黨團運作的陳麗娜認為，黨團總召遲早選得出來，相較之下「市黨部主委問題比較嚴重」，主委負責募款，得具備人脈、財力、執行力，黨中央長期缺乏在地經營，放眼高雄政壇，檯面上幾乎沒有適合人選。

「主委不能有責無權！」陳麗娜表示，過去主委握有議員提名權，能主導議題攻防，但先前黨部、黨團嫌隙即因黨部發動的議題到了黨團無法落實，因此她建議黨中央南下協調，先確認黨部主委人選並檢討制度，讓主委不必全部負擔市黨部財務責任，並具備能重整市黨部組織、重新任用需要人才的權力，才能從制度面促成藍營團結。

她也強調，國民黨沒有分裂本錢，黨部、黨團形成議題發動、組織發展的共同網絡，才能確保長久經營。

議員李眉蓁也認為，黨中央一定要讓地方黨部主委握有實權，例如開放某些選區議員提名由主委召集協調，否則主委「有責無權」，根本沒人願意接，且對於未來黨部、黨團配合運作要溝通清楚，雙方議題攻防需同步，一起提升國民黨戰鬥力。

高市議員黃紹庭則建議，剩下2年就要市長選舉，黨中央任命黨部主委必須定位清楚，接任人選若直接是2022年參選人，個人條件現在就要接受檢驗，另一方面，若主委任務是為黨找出2022年戰將，則黨內輩分、調和鼎鼐的能力都要充足。

據了解，儘管國民黨高雄黨工裁到剩18人，比民進黨30餘人少很多，但主委每月仍需募款近百萬，壓力不小，呼聲高的議長曾麗燕已表態沒意願，在地前立委黃昭順、侯彩鳳也有人勸進，不過，外界解讀主委可能是2022年市長參選人，反而讓有意承擔者心存顧忌。

一名黨團派議員私下表示，市長補選提名過程讓在地議員太失望，事後確實有人建議主席江啟臣親自南下、個別與高雄議員溝通，但江目前陷於主席保位戰，恐怕分身乏術，高雄藍營議員短時間內對黨部主委、黨團總召應該還是觀望、保留。

也有藍營議員示警，國民黨在高雄重回在野黨角色，唯一目標就是打敗執政黨，黨部主委、黨團總召人選皆應該以戰鬥力為唯一考量，黨中央千萬不要再走過去地方山頭的老路，凡事靠密室協商、宮廷文化，否則改革只是空談。

(中時 )