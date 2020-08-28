海基會代董事長許勝雄28日主持海基會第10屆董監事會第一次臨時會，許勝雄在會中致詞。（鄭任南攝）

金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董事長後，今首度出席海基會董監事會，被問到ECFA(兩岸經濟合作架構協議)未來是否能持續，許勝雄表示，「現在看起來還好」，兩岸人民跟產業互動已具有相當價值和意義，另外他也說，他答應代理海基會董事長就是3個月。

海基會今舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，由許勝雄主持，會前被問到ECFA相關問題時他表示，根據ECFA本身條例，任何一方未提終止，協議是繼續生效，兩岸人民跟產業互動已經具相當價值與意義，ECFA目前看起來是還好。

對於這段時間以來兩岸關係緊張升高，許勝雄不諱言，外部環境與條件變化是存在，但兩岸都會去思考如何維繫過去累積的成果與效益，如果兩岸往和平穩定的方向發展，對兩岸人民的福祉是比較正確的運作方法。

被問到此次代理海基會董座期滿後是否可能續任，許勝雄笑著說，「我答應就是（代理）3個月」。

(中時 )