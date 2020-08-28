台中捷運綠線高鐵台中站的三鐵共構入口意象揭牌，首度以捷運車廂為設計理念。（林欣儀攝）

台中捷運綠線將於今年底通車營運，趕在交通部履勘前，台中市長盧秀燕邀台北市長柯文哲視察工程進度，同時為台鐵、高鐵及捷運三鐵共構的出入口意象揭牌；盧秀燕強調，歷經漫長的10年，台北與台中跨城市合作愉快，讓中台灣第一條捷運將完工通車，未來盼兩城市能有更多交流。

盧秀燕與柯文哲站在台中捷運高鐵台中站入口前，一同為捷運入口意象揭牌。台北捷運工程局指出，此入口意象為台灣第一個以捷運車廂為主要設計，線條延伸至天花板，入口處並有吉祥物「歐米馬」迎賓；二號出入口則以台中吉祥物石虎家族為意象設計，未來預計成為打卡熱門景點。

「此視察預告著台中捷運時代來臨！」柯文哲表示，中捷綠線能通車，要感謝台北市捷運局、施工廠商與中市府共同的努力付出，綠線主體工程去年完工、共構工程今年七月全數完工，本月7日也完成初履勘，昨天視察堪稱是交通部履勘前最後總體檢，也預告台中成為全新的軌道城市。

台中捷運綠線為中運量系統，總長度16.71公里，沿途設置18處站體，柯文哲說，根據台北經驗來看，捷運設置後，台中的都市計畫將隨之改變，也就是會轉成以交通為導向的都市計畫，將帶給都市面貌革命性改變。

盧秀燕強調，中捷綠線在她擔任立委時期協助爭取，並由交通部、中市與北市三方聯手推動，期間台中市歷經三任市長、台北也經歷兩任市長，這條捷運年底將通車，是送給大台中居民的聖誕、新年禮物。

盧秀燕與柯文哲為三鐵共構出入口意象揭牌後，一同搭車體驗中捷的便利。中市府交通局指出，經初勘後完成8項改善措施，綠線已於24日報請交通部履勘。

(中時 )