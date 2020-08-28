台中市議員黃馨慧28日表示，民進黨執政「昨是今非」再添一例！昔日堅持不同意開放美國含萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)豬肉進口；如今，民進黨卻違背當年「零檢出、不開放」承諾，棄守國人健康。執政黨這種前後反覆態度、根本就是「唾面自乾」！為了維護孩子健康，呼籲全民力挺並食用「品質有保證」的台灣豬肉！

黃馨慧說，民進黨在野時，從黨中央、立委到議員均大聲疾呼萊克多巴胺豬肉傷害國人健康，並舉辦大規模遊行抗議高喊「反毒牛、反出賣、反欺騙」。如今卻改口說萊克多巴胺已經「日新月異」、是可被接受的檢出藥物，漠視該藥物對人體具有中、長期傷害。種種政治凌駕健康說詞，是不是都只是為了掩飾開放進口毒豬的藉口？

黃馨慧指出，之前就傳出經濟部長同意開放美豬，美國衛生部長在疫情期間訪台、離台不久後，果然，蔡英文今天就以「促進台美關係，國家經濟戰略」為由，急著宣布開放美豬、美牛進口，這次是用國人健康換取政黨政治利益？下一次，還要換什麼？

黃馨慧強調，為了維護孩子的健康，國人食安不容絕對不容打折扣，拒絕「無能總統、黑心內閣」蔡英文政府，用「安全容許值」、「經濟戰略」等美好形容詞，讓對人體有害的萊克多巴胺悄悄爬上市民餐桌，將要求市府衛生局研擬對應食安措施，也呼籲國人拒絕毒美豬、美牛，力挺「品質有保證」的台灣豬肉！

(中時 )