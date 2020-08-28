日本高球名將松山英樹在總獎金950萬美元的BMW錦標賽第一回最後三洞抓到兩隻小鳥，最終繳出低於標準3桿的67桿佳績獨居領先地位，美國選手鄧肯以1桿之差緊追在後，「老虎」伍茲卻在最後3洞連續吞下柏忌，排名滑落至並列35。

松山英樹從後9洞開球，一開始跌跌撞撞，轉場前2隻小鳥3個柏忌，比賽來到後九洞，立刻推入31英尺長推抓到小鳥，然後第二洞又推入一個12英尺小鳥推，第七洞推入21英尺小鳥推之後，在最後一個洞激進66英尺長推，抓到當天第六隻小鳥，領先泰勒-鄧肯（Tyler Duncan）1桿。

泰勒-鄧肯出門兩個洞抓到兩隻小鳥，全天3隻小鳥1個柏忌，打出68桿，單獨第二。加拿大選手麥肯茲-休斯（Mackenzie Hughes）69桿，暫居第三。

前世界第一麥克羅伊，推進小鳥之後都會伴隨柏忌，打出70桿，並列第四位，達斯汀-強生憑藉上周在北美信託錦標賽上奪冠，重返世界第一，首回71桿並列14。

虎王伍茲的開局還算平穩，可是最後三個洞連續丟桿，身為2003年參加過美國公開賽的少數參賽選手之一，伍茲接連錯過3個10英尺之內的短推，交出73桿，高於標準桿3桿，並列35。

本周BMW錦標賽結束後積分排名前70位選手才能晉級巡迴錦標賽，伍茲至少需要獲得前六名才能繼續賽季，不過可能到最後需要前四名才得低空飛過。

(中時 )