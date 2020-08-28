總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人今天跟民進黨立委舉行午餐會，討論開放美豬、美牛進口等議題；與會立委表示，台豬、美豬勢必一戰，且「首戰即終戰」，建議政府要把產業的餅做大，出口台灣豬肉來搶其他國家的市場。

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌中午在台北賓館召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委餐敘，討論開放美豬、美牛進口議題，總統下午1時許先行離開，蘇貞昌繼續說明釐清立委們的疑慮。

與會者表示，總統致詞說明，亞太地區都依照國際標準處理含萊克多巴胺的美國豬肉，台灣應該比照亞太地區國家的做法；現階段美國豬肉已經賣到台灣，過去8年證明微量的食品含量不會對國人健康造成衝擊。

與會者詢問，民眾是否覺得民進黨在開放美國牛肉與豬肉議題上立場矛盾，蘇貞昌解釋，2012年他擔任黨主席，民進黨的主張是美牛或美豬若要輸入，就按照聯合國食品法典委員會（CODEX）標準，後來CODEX訂出標準，台灣就應該順應世界潮流，這是作為國際公民一份子可以做的事情，台灣若要簽署FTA或加入CPTPP，這是可以做的事情。

農委會則說明，目前美國豬肉賣到台灣約每年一萬噸左右、占3%或4%，比率很低，含有萊克多巴胺與不含萊克多巴胺的豬肉僅差1元；儘管開放美國豬肉對台灣吃豬肉的習慣不會影響太大，但仍要籌組一個百億豬農基金，強化國產豬肉的行銷。

此外，來自屏東的民進黨立委莊瑞雄離場時、接受媒體聯訪表示，黨團希望政府要向外界清楚表達食安及產業衝擊等問題，而農委會主委陳吉仲與相關部會都有講清楚，溝通後黨團一致支持政府的決定，也相信政府會妥善因應。

至於是否會擔心產業反彈，莊瑞雄說，政府會有相對妥善因應，才敢做這樣的決策，最主要還是因應國際標準。

民進黨立委何志偉說，今天有多方面討論，他也提出一個論點，就是未來政府編列新台幣100億預算，來因應相關變動，可以看看歐洲伊比利豬販售價格是其他進口豬肉2倍至3倍以上；他相信台豬、美豬勢必一戰，而且「首戰即終戰」，也建議農委會要把產業的餅做大，出口台灣豬肉來搶其他國家的市場。

對於瘦肉精問題，何志偉認為，瘦肉精一詞是相對廣義，而萊克多巴胺是相對安全的，他絕對不歡迎不安全的肉來台灣，但歡迎台灣走進全世界。

民進黨立委王美惠則說，自己曾走上街頭反對美豬，今天突然討論此議題，其實備受衝擊，但她相信總統府跟行政院會把此事做好，也提醒行政部門，在孩童的營養午餐上一定要做好把關。

王美惠指出，若說這個政策完全沒人反對，那是騙人的，她希望政府一定要把台灣的食品安全顧好。

(中時新聞網)