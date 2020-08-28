梅莎颱風成颱 氣象局估30日轉中颱 17:022020/08/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在今天下午形成梅莎颱風。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在今天下午形成梅莎颱風，中央氣象局預報指出，目前預估該颱風會在30日形成中度颱風，如果路徑西偏、暴風半徑再擴大，不排除會發布海上颱風警報。 (中時 ) #颱風 #氣象局 #中度颱風 #中度 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早餐吃三明治＋大冰奶易昏睡 營養師絕不點的NG組合曝 07:372020/08/28 生活 梅莎今生成 「近台關鍵時刻」彭啟明揭曉 09:042020/08/28 生活 公主惡鬥王后 新書曝伊凡卡奪權 激怒梅蘭妮亞封鎖 09:072020/08/28 國際 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 04:362020/08/28 生活 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 03:442020/08/28 社會 館長開槍案「傷害罪」、「殺人未遂」刑度大不同 恐成法庭攻防重點 13:282020/08/28 社會 開放瘦肉精美豬、美牛進口 藍前中常委批：對美要如此「卑躬屈膝」？ 15:452020/08/28 政治 中方讓步 同意美審計中概股 04:102020/08/28 財經要聞 館長凌晨中3槍開直播 驚見杜汶澤心急現身：一定要撐住 10:422020/08/28 娛樂 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 09:102020/08/28 社會 生活熱門新聞 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 何時才能結束暴雨？氣象論壇揭意外關鍵：「梅莎」越強越好 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 - 生活 美豬美牛擬開放 專家嗆：以前不行 為何現在可以 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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