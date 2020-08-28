◎開放美豬牛 台美關係契機 蔡英文：勇敢踏出這一步

蔡英文總統率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜；總統致詞表示，「今天，我們主要是要來替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題」；這是一個是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

◎黎巴嫩爆炸意外 台灣捐15萬美元

黎巴嫩首都貝魯特港區於8月4日發生硝酸銨化學品嚴重爆炸意外，造成至少200人罹難、超過7,000人受傷及數萬個家庭流離失所。外交部對黎巴嫩遭逢不幸深感遺憾，除於第一時間透過兼轄黎巴嫩業務的駐約旦代表處向黎國政府致意慰問外，也立即洽繫黎國政府及當地國際組織瞭解適宜的援助方式，以具體行動傳達我國政府及人民的關懷。

◎郭瑤琪涉貪茶葉罐收2萬美元判囚8年

前交通部長郭瑤琪涉貪遭判刑8年入獄服刑，4年前保外就醫，檢察官為她聲請再審，去年底遭台灣高等法院駁回，檢方與郭女不服都提抗告，最高法院不符合再審程序的新事實、新證據，沒有可以合理懷疑得以動搖確定判決，駁回再審聲請確定。

◎下班小心雨彈 氣象局發布10縣市大雨特報

因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今(28)日16時05分針對10縣市發布大雨特報，分別是基隆市 、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

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(中時新聞網)