台中市家住北屯的78歲黃姓老翁日前上午騎鐵馬出門運動，疑似迷路騎到體力不支，23時許被熱心超商店員發現他坐著腳踏車上卻不知道何去何從的異狀，便報警請警方到場關切。員警透過人臉辨識系統及指紋交叉比對，查到他的身分，家屬接獲通知趕到派出所接回老翁，對於警方積極協助深表感激，也讓老翁一日鐵馬行化險為夷，圓滿落幕。

台中市政府警察局第三分局健康派出所員警日前晚間23時許獲報，於台中市南區和昌街口有名疑似迷失老人，警方到場後發現老翁對於警方的關懷提問都回答得不清不楚，身上無攜帶相關證件，也無法說出自己的名字，研判老翁應是患有失智症，遂先將老翁及腳踏車載返派出所仔細查證，員警透過人臉辨識系統及指紋比對交叉比對後，確認黃姓老翁的真實身分，趕緊通知家屬至派出所接回。

家屬向警方表示，老翁每日上午都會騎著腳踏車在家附近繞行運動，不知為何會從北屯騎到南區，這段將近10公里的路程騎了一整日，難怪會體力不支，家人見天都黑了老翁卻還沒回家，由於正值民俗月，又四處找尋未果，更是讓人心急如焚。幸好接獲警方通知尋獲老翁，並得知其安然無恙後，才得以放下心中大石。家屬頻頻向警方致謝，感謝警方熱心相助，才不致發生憾事。

警方提醒，若家中有易走失的失智長輩，可向市府社會局申請「防走失手鍊」，在身上配掛聯絡資訊，或直接在衣服縫上聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

(中時 )