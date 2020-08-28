為維繫台美關係，蔡英文總統宣布開放瘦肉精美豬、牛肉輸台。藍委林奕華說，台灣豬禁用萊克多巴胺，現在卻開放美豬，邏輯在哪？國民黨主席江啟臣更抨擊，蔡英文提不出評估報告，也未與社會溝通，單憑一場記者會就要人民拿健康換民進黨的政治利益，只為大內宣，要求蔡英文到立院做國情報告。

蔡英文今宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉，及30月齡以上的美國牛肉進口來台。民進黨立委儘管身為執政黨立委，但也是在今天中午才被蔡英文口頭告知，消息傳出，輿論譁然。

國民黨主席江啟臣剛偕同黨團幹部召開記者會，抨擊蔡政府開放美豬、牛政策。

針對國人健康疑慮與產業衝擊，江啟臣說，蔡英文必須向人民道歉，因為民進黨在野時總說跟人民站在一塊，結果現在態度卻180度轉彎，宣布開放美豬，棄民於不顧，這真的是為了台灣好嗎？還是為了大內宣，不惜犧牲台灣人的健康與農民的權益？

江啟臣說，台灣人的飲食習慣，對豬肉的攝取量遠超過歐美，即便國際對含有萊克多巴胺的豬肉有所謂的容許值，但台灣民眾攝取量如此之大，開放之後要如何確保國人的健康？同時，台灣養豬業勢必受到嚴重衝擊，結果蔡政府卻連基本的衝擊影響評估都提不出，甚至連個數字也沒有，嚴重影響產業權益。

國民黨立院黨團書記長林奕華則強調，國民黨的立場就是美豬、美牛分離，因為國人對豬肉的需求量是牛肉的6倍，並大量攝取內臟，因此當初馬政府時代才會禁止含有瘦肉精的美豬進口。

林奕華表示，目前台灣養豬業仍禁止使用萊克多巴胺，結果現在卻要進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，邏輯根本說不通；況且，日前農委會主委陳吉仲宣布台灣自口蹄疫疫區解禁時，還自稱養豬戶子弟，結果現在卻完全無法抵抗政府開放瘦肉精美豬，陳吉仲當然該知所進退。

針對黑箱疑慮，江啟臣說，沒有評估報告就算了，連事前知會國會一聲都沒有，擺明了直接硬幹，沒有公開透民、沒有公民參與，連自家立委都是今天才被找去告知，黨意凌駕民意，只單憑一場記者會就要人民拿健康換取蔡政府自己的政治利益，這是標準的獨裁作為，要求蔡英文立即向國人致歉，並到國會說明。

林奕華進一步說，任何國家利益，都不該以犧牲國人健康為交換，更何況是黑箱作業，國民黨表達嚴正抗議。他強調，當年馬政府有條件開放美牛，事前經過立院溝通，並召開多次公聽會，蔡英文卻是貿然宣布，連執政黨立委也是今天才曉得，因此國民黨才會要求總統到立院進行國情報告。

針對台灣是否已經只能被迫接受美方要求，林奕華說，蔡英文說此舉可以推動台美雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA）；問題是，為了FTA就可以做這樣的利益交換嗎？況且今天蔡英文也只是說前景樂觀，但真正實質效益為何？蔡政府對美、日的卑躬屈膝像是附庸國，已經毫無尊嚴可言。

國民黨立委賴士葆也說，蔡政府宣稱台美關係提升，如今從開放瘦肉精美豬的決策來看，裏頭恐怕充滿黑箱作業、暗市交易。

(中時 )