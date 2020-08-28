館長陳之漢今(28日)凌晨，在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到23歲劉姓男子開槍連中3槍，震驚各界。對此，名律師林智群在臉書寫下，其實館長這個案子要查後面有沒有人，可以看幾個地方，分別是這個人有沒有槍砲前科、有沒有錢、帳戶金流、手機門號。

而槍擊案發生後，開槍的劉男雖然立即到派出所投案，但警政署表示，已指示刑事局協助新北市警局成立專案小組，全力追查槍枝來源，釐清案情及嫌犯犯罪動機。案發後，劉男自行投案，移送時面對媒體提問，不發一語，警方目前調閱監視器確認身分中。據了解，開槍的劉男就是先前對館長性騷擾的男子，劉男具有多項前科。

然而，此槍擊案也成為今網路上許多人討論的焦點，對此，林智群也在臉書提到，其實館長這個案子要查後面有沒有人，可以看第一，這個人有沒有槍砲前科？如果沒有，能拿到槍還真奇怪，這種東西又不是去超商就可以買得到，常吸毒，就會有管道拿到毒品，但不會有管道拿到槍，因為道不同不相為謀（？）；第二，一個23歲沒工作家境普通的年輕人，可以找一堆律師（不是法扶）幫他辯護，萬一交保，錢都準備好了，那就很奇怪了...。

另外，林智群認為帳戶金流還是要查，不過機會不大，最後則是要查手機門號。不過，他也強調，當然不能排除就是單純粉絲糾紛，可是在做出這個結論前，該調查的還是要查...。

(中時新聞網)