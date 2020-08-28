總統蔡英文今天宣布開放美國牛、美國豬進口，經濟部認為此時宣布對洽簽台美FTA(自由貿易協定)是「有利時機」。不過我國內部仍需整合，美方也同樣需要時間整理，因此不排除中斷4年的TIFA(台美貿易暨投資架構協定)會談先恢復舉辦，在此平台上做後續貿易障礙諮商。

去年底美國 161 位眾議員支持啟動台美自由貿易協定談判，但同時也呼籲解決美豬美牛進口限制，因此今天蔡英文此政策決定，可說為台美FTA洽簽鋪上地磚。經濟部官員就讚許此時宣布是FTA洽談「有利時機」，對雙邊談判「增加很大動能」。

雖然如此，經濟部官員說，台美FTA何時可簽成還是無人敢說準，主要是美豬牛開放後，國內仍需整合時間，相對美方也需整合，都需要一段期間，「但完成協定越快達成越好，經濟部會努力協助。」

至於是直接簽署FTA，還是BTA(雙邊貿易協定)？官員認為，這只是名稱差異，重點在於兩邊藉由貿易協定，達成貿易自由化，還是以FTA為主要目標。

不過在FTA洽簽之前，經濟部認為，不排除短期內TIFA就復開可能性，畢竟可在此平台上來做降低兩邊貿易障礙協商。TIFA從2016年10月最後一次召開後，已中斷至今。

(中時 )