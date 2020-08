台灣大哥大投資戲劇再獻佳作,旗下影音平台myVideo與七十六号原子再度攜手,於8/28獨家推出首部描寫女性犯罪心理的迷你影集《追兇500天》。26日公布的第55屆金鐘獎入圍名單,領銜主演的莫子儀、小薰黃瀞怡更將角逐迷你劇集(電視電影)帝后寶座,值得慶賀。

myVideo表示,今年初自製戲劇能量爆發,在「2020 Content Asia Awards」競賽中,myVideo作品與馬來西亞Astro、印尼Rapi Films、泰國BEC、亞洲HBO、Viu等亞洲電視台及影音平台同台較勁,入圍多項大獎。與七十六号原子共同推出的原創作品《76号恐怖書店恐懼罐頭》,入圍「Best Asian Drama for a Regional/International Market」(區域與國際市場亞洲最佳戲劇)、「Best Asian Horror series」(最佳亞洲恐怖類型戲劇);與大慕影藝共同投資合作的《做工的人》,則入圍「Best Drama Series/Telefilm Made for a Local Asian Market」(亞洲市場最佳戲劇影集),男主角李銘順更憑《做工的人》入圍《Best Male Lead in a TV Programme》(電視節目最佳男主角),證明myVideo投資戲劇品質已達國際水準。

除了投資戲劇獲肯定外,myVideo再乘勝追擊,與七十六号原子再推出最新迷你劇集《追兇500天》,集結台北電影節影帝莫子儀、金穗獎影后小薰黃瀞怡、林暉閔、程予希等堅強卡司演出,全4集於8/28起在myVideo獨家首播,並提供首集免費看;同時慶祝莫子儀、小薰黃瀞怡入圍金鐘獎迷你劇集(電視電影)男女主角獎,myVideo再推出每周五可享單集免費看的限時好康。

myVideo從9月5日起至13日,每周六日下午3點、5點,與東區地下街合作推出「金字電影院」,在第二廣場免費播放精選電影。(myVideo提供/黃慧雯台北傳真)

另外,myVideo繼與兒童新樂園合作的《樹蛙夏日電影院》後,將與東區地下街合作推出實體的「金字電影院」,從9/5起至9/13止,每周六日下午3點、5點,於東區地下街第二廣場免費播放適合闔家共賞的精選電影,包括《水行俠》、《紅鞋公主與七矮人》、《音速小子》、《魔髮精靈唱遊世界》、《樂高玩電影2》、《下半場》等強片免費看,民眾現場打卡並完成指定任務,還可獲得限量點心及myVideo 7天豪華月租序號。

除了持續推出優質自製戲劇、舉辦實體活動之外,myVideo也不斷提升用戶體驗、拓展多元內容。8/26起,myVideo與XRSPACE將合作推出VR球賽觀影,用戶只要戴上VR裝置,就能在XRSPACE的myVideo「富邦悍將球場」專區,欣賞富邦悍將精彩賽事。透過虛擬實境,用戶可跨越時空限制,與朋友在線上共同觀賽、即時互動,感受前所未有的觀賽新體驗。

