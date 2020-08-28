達亞國際今日申請股票上櫃案 17:172020/08/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（28）日表示，達亞國際公司（6762）已在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別為生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，達亞國際成立於民國93年11月間，董事長為張有德，主要經營業務是醫療器材之製造與銷售，送件時資本額為1億8,438萬元。達亞國際去（108）年業績，營收3億8,337萬元，稅前盈餘1億2,259萬元，稅後盈餘9,801萬元，每股盈餘5.58元。 (工商 ) #達亞 #櫃買中心 #申請股票上櫃 #送件 #申請股票櫃檯買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳百勝中國 最快9月在港掛牌上市 11:372020/08/28 財經 安普新今申請上市 增添百元俱樂部 17:392020/08/28 財經 《台北股市》生醫3利多看好3大族群 帶旺類指戰新高 17:222020/08/28 財經 臺灣企銀 獲信保基金4獎肯定 04:102020/08/28 產業特刊 當沖大軍 橫掃低價權值股 04:102020/08/28 財經要聞 長榮集團添生力軍 長榮鋼申請上市 12:392020/08/28 財經 《店頭市場》發債集資熱度超高 今年發行量上看7000億新高 10:512020/08/28 財經 《興櫃股》長榮鋼申請股票上市 12:502020/08/28 財經 亞航航空維修訓練中心具一站式優勢 04:102020/08/28 產業．科技 群創飆漲 爆108萬張新天量 04:102020/08/28 財經要聞 財經熱門新聞 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 即時 華為禁令台廠受災戶一大串 老謝揭陸美對抗最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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