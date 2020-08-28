櫃買中心今（28）日表示，達亞國際公司（6762）已在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別為生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，達亞國際成立於民國93年11月間，董事長為張有德，主要經營業務是醫療器材之製造與銷售，送件時資本額為1億8,438萬元。達亞國際去（108）年業績，營收3億8,337萬元，稅前盈餘1億2,259萬元，稅後盈餘9,801萬元，每股盈餘5.58元。

(工商 )