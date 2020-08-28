融合博狀元餅活動元素的金門館，成為網美打卡熱點。（金門縣府觀光處提供）

交通部觀光局長張錫聰（左六）與各縣市旅行公會理事長在金門館按讚。（金門縣府觀光處提供）

金門館超值特產和遊程吸引民眾搶購。（金門縣府觀光處提供）

金門館好禮大放送，民眾試手氣「博狀元餅」拿到台金線機票大獎。（金門縣府觀光處提供）

金門館調酒表演，吸引民眾觀賞。（金門縣府觀光處提供）

金門館提供民眾免費穿古裝，體驗像極連續劇的樂趣。（金門縣府觀光處提供）

金門9月起推出系列旅遊活動，包括年度大戲「中秋博狀元餅」、「老兵召集令」與金沙鎮尋找風獅爺、烈嶼鄉芋頭季、金湖鎮海灘花蛤季，內容多采多姿。縣府觀光處今（28）日赴「台北國際觀光博覽會」強力推介，期待迎來秋季檔遊客人潮。

縣府將至今已有300年歷史，入選2012年交通部觀光年曆國際行銷活動的「金門中秋博狀元餅」列為新一波旅遊推銷主題，獎項有汽車和台金線機票，在今天的「台北國際觀光博覽會」中，金門館就吸引不少人擲骰子「聚賭」試手氣。

年度重點主題活動之一，9月30日至12月15日登場的「金門老兵召集令」，去年也吸引8847人重返英雄島，還有全家15人一起跨海參加，迴響十分熱烈。縣府今天也特地邀請穿著草綠服的正港金門老兵志工，一起赴台協助活動宣傳，勾起昔日戍守金馬的遊客許多回憶。

金門縣旅行商業同業公會林永標理事長指出，此次特別推出「金門中秋博狀元餅」自由行3天2夜「機＋酒」每人4888元起旅展價（2人同行價），希望進一步刺激買氣，預期配合中央安心旅遊補助和離島加碼補助，非常超值的優惠將帶來搶購熱潮。詳情可洽詢旅展專線082-372121。

(中時 )