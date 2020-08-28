40歲港星胡杏兒在1999年獲得香港小姐季軍以及活力風采獎闖出名號，她因此一戰成名並踏入演藝圈，胡杏兒演藝事業橫跨戲劇、電影、綜藝和唱片，而愛情、事業兩得意的她，卻在日前被老公曝光居家素顏照，胡杏兒真實顏值也因此全曝光。

胡杏兒2015年與從商的李乘德結婚，夫妻結婚5年、育有1對兒子，而日前適逢七夕，李乘德也應景在網上曝光夫妻合照放閃，只見頂素顏、戴粗框眼鏡的胡杏兒，五官和顏值與李乘德有幾分相似，不少網友也直呼小倆口有夫妻臉。

不過以素顏入鏡的胡杏兒黑眼圈明顯，疑似因燈光太暗，讓她的氣色顯得蠟黃，儘管胡杏兒素顏與上妝的膚色差很大，不過胡杏兒的五官依舊標緻，而胡杏兒看到老公曬她的素顏照後，還幽默貼出表情痛苦地貼圖。

事後胡杏兒也大器現身曬恩愛，留言向李乘德喊話「情人節快樂」，胡杏兒並在她IG曬一家四口的全家福照，並告白李乘德和2個兒子「七夕快樂，我的3個愛人」，而胡杏兒發文還調出老公留言，虧老婆用一張他出現雙下巴的照片。

(中時新聞網)