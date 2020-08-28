日前促轉會要求國民黨將移交給政大託管的台灣省黨部資料提供促轉會，被國民黨文傳會主委王育敏痛批有如警總復辟，強調該筆檔案只是內部文書，政治敏感度低，且根本尚未被認定是「政治檔案」。對此促轉會回稱，該系列文件檔案並非僅是內部文書，促轉會此時要求提供正是為了確認該文件是否為政治檔案，如果不是，審完將歸還國民黨。

促轉會表示，該批檔案內容涵蓋整個威權統治時期，包括二二八事件、叛亂案件、政黨與政府間人事相互調用紀錄、政黨接收日產清冊、黨產等重要且未曾公開之檔案。因此，可能包含促轉條例所規定應移歸為國家檔案之政治檔案。

因此促轉會指出，本次針對台灣省黨部文件系列檔案進行之調查，係依促轉條例第14條，為開放政治檔案、還原歷史真相，要求國民黨及受託保管該批檔案之政治大學提出檔案等必要資料。

促轉會質疑，該批檔案始終未在國民黨通報持有政治檔案清冊之列，國民黨有通報不實之情形，為避免影響政黨持有政治檔案之審定及政治檔案開放之規劃與推動，甚至因國民黨與政大對這批檔案的再次搬移而導致檔案毀損滅失，促轉會日前拜會政大，希望校方協助進行政治檔案審定作業，然校方均以與國民黨有協議為由，堅決反對促轉會於該校進行任何調查措施。

促轉會表示，國民黨與政大依法應配合調查，但政大卻要求促轉會依循一般讀者管道申請閱覽，但目前校方僅完成部分目錄可供查詢，故促轉會需透過調查手段取得完整檔案，以審慎進行檔案審定工作。

促轉會重申，政治檔案之審定為促轉會法定職權，本次促轉會就台灣省黨部文件系列檔案所為之調查，即是為了審慎完成政治檔案之審定，審定完成後，非屬政治檔案者也將全數歸還國民黨。促轉會審定完成前，將依法給予陳述意見之機會；審定完成後，國民黨也有申請復查、提起行政訴訟的救濟權利，促轉會完全尊重。

(中時 )