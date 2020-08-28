台中市議員黃馨慧說，蔡政府宣布開放美豬、美牛進口，質疑用國人健康換取政黨政治利益。（盧金足攝）

蔡總統28日宣布開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，台中市議員黃馨慧28日抗議，民進黨以前不同意開放美國含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉進口，現在違背當年「零檢出、不開放」承諾，棄守國人健康，為維護孩子健康，呼籲全民力挺並食用「品質有保證」的台灣豬肉。

黃馨慧強調，民進黨在野時，從黨中央、立委到議員都表示「萊克多巴胺豬肉傷害國人健康」，還遊行抗議高喊「反毒牛、反出賣、反欺騙」，現在以瘦肉精日新月異可被接受的檢出藥物，漠視對人體具有中、長期傷害，政治凌駕健康說詞，民眾難以信服。

黃馨慧說，之前就傳出經濟部長同意開放美豬，美國衛生部長在疫情期間訪台、離台不久後，蔡總統即以「促進台美關係，國家經濟戰略」為由，宣布開放美豬、美牛進口，質疑用國人健康換取政黨政治利益。

「國人食安不容絕對不容打折扣！」黃馨慧表示，拒絕「無能總統、黑心內閣」，不滿蔡政府，用「安全容許值」、「經濟戰略」等美好形容詞，讓對人體有害的萊克多巴胺登上市民餐桌，將要求市府衛生局研擬對應食安措施，國人要一起來拒絕毒美豬、美牛。

(中時 )