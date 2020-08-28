蔡英文總統於今(28)日下午提到美豬、美牛進口議題，拍板開放進口萊克多巴胺豬肉胺(瘦肉精)美豬，以及30月齡以上的美國牛肉，此項政策宣布後引發討論，就有網友在ptt表示，「豬肉牛肉開放進口，大家有便宜的豬肉牛肉吃，這難道不好嗎？」，引發討論。

一名網友在ptt提到，宣布美豬、美牛開放進口後，會使肉價因此下降，對大家都有好處，「瘦肉精？你嘛卡好，你們一堆人去美國還不是在吃美豬，有差嗎？」，認為買美豬美牛又不像買美國過期淘汰且快報廢的軍艦，並非是過期品。

更指，許多人面對開放進口車免關稅就叫好，但開放美國豬肉牛肉就不願意，儘管台灣豬農會受到影響，但認為對其他民眾影響不大。不少人回應「進來就進來吧！不過建議公部門餐廳先支持政府政策多用美豬」、「台灣豬外銷出口豬農賺大錢，台灣人吃進口便宜美豬省」、「因為瘦肉精的副作用都在豬內臟上，美國也只吃豬肉而已，但我們會吃內臟類啊」。

由於民進黨過去在野時，曾反對開放美牛美豬進口，如今執政卻選擇開放，讓不少網友相當傻眼，怒批「問雙標民進黨啊！問他們為什麼任何事情都可以雙標只看顏色」、「雙標仔不意外，換位子換腦袋」、「我也不知道會怎樣，可是為啥DPP(民進黨)在野就反對，上台就開放」、「當年反對馬政府開放瘦肉精，執政了，咦奇怪！蔡英文就贊成了」、「我哪知道以前在反什麼？那你怎麼沒出來聲援馬英九？」、「照邏輯，7年前也只是反政府而已」。

(中時新聞網)