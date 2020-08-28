基隆中元祭「放水燈遊行」將於9月1日晚間登場，今年改採不徒步、不表演、不封街，並以車隊遶境祈福的方式舉行，基隆市府更於28日推出城市限定平安乖乖，上面有中元祭祭拜大餐、好兄弟等圖案設計，只送不賣相當特別，市長林右昌說，這是從小吃到大的味道，讓大家能把平安幸福拿在手中，乖乖保平安。

傳承已166年的國家無形文化資產第一號的基隆中元祭，由林右昌及文化局長陳靜萍開箱推出城市限定平安乖乖包，同時為30日的主普攤開燈放彩暖身，林右昌指出，這次是基隆首度結合國民零食，替在地傳承已久的中元祭進行宣傳，他說，市府為維護百年傳統科儀，以城市限定的平安乖乖包彰顯出民俗禮儀的傳承，並邀請大家前來體驗基隆中元祭，感受老大公的庇蔭。

林右昌指出，往年基隆中元祭放水燈遊行，各宗親會及市府等單位安排藝閣花車綿延數公里，不僅五顏六色的各式花車爭奇鬥豔，還有樂儀隊、舞獅、跳繩、扯鈴等演出，吸引許多民眾目光，猶如嘉年華會般照亮整個基隆，宛如不夜城一樣，但今年因為疫情影響，改車隊遶境祈福，歡迎民眾一同參與，但為落實防疫新生活，請民眾佩戴口罩並維持社交距離。

此外，他表示，主普壇開燈放彩夜，除安排主普壇開燈及施放煙火外，還有「嘻哈中元」的跨域演出，以嘻哈說唱為主軸，結合傳統民俗音樂、戲劇及火舞競技，呈現有別以往演出。

(中時 )