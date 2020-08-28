菸害防制法限制廣告 大法官宣告合憲 17:192020/08/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院祕書長及發言人、處長說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傑太日煙國際公司贊助公益活動遭檢舉違反菸害防制規定，台北市衛生局調查後認為該公司透過媒體揭露贊助訊息，直接或間接產生菸品宣傳行銷或提升吸菸形象的結果裁罰500萬元，該公司聲請釋憲，司法院大法官認為相關法令沒有違憲。 司法院大法官表示，菸害防制法第2條第4款及第5款、同法第9條第8款規定，與法律明確性原則均尚無違背，且第9條第8款規定，與憲法保障言論自由及平等權之意旨尚無違背。 另外，衛福國民健康署函文說明與法律保留原則、法律不溯及既往原則、信賴保護原則及比例原則，均尚無違背。 (中時 ) #原則 #大法官 #菸害 #防制 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼船員告解 海巡破最大私菸 04:102020/08/27 社會新聞 金紙貨櫃夾藏88公斤K他命 男子150萬元酬庸破滅 13:182020/08/28 社會 內政部擬修政黨法：政黨違規 負責人將連帶受罰 20:082020/08/27 政治 育嬰留職停薪員工資遣不得 否則恐吃上30萬罰單 14:032020/08/27 生活 館長中槍第一時間開直播抽菸「反館連盟」粉絲罵翻 10:002020/08/28 社會 男友發文力挺海豚音天后忘詞 字句洩兩人早甜蜜同居 12:292020/08/28 娛樂 國民黨背水一戰 黨產條例釋憲今揭曉 04:102020/08/28 政治要聞 蘋果手機更新 臉書面臨數位廣告危機 12:202020/08/28 財經 橋頭地檢署破全台最大市值4億「大麻栽植工廠」起獲1361大麻植株 13:082020/08/28 社會 中方讓步 同意美審計中概股 04:102020/08/28 財經要聞 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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