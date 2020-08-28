傑太日煙國際公司贊助公益活動遭檢舉違反菸害防制規定，台北市衛生局調查後認為該公司透過媒體揭露贊助訊息，直接或間接產生菸品宣傳行銷或提升吸菸形象的結果裁罰500萬元，該公司聲請釋憲，司法院大法官認為相關法令沒有違憲。

司法院大法官表示，菸害防制法第2條第4款及第5款、同法第9條第8款規定，與法律明確性原則均尚無違背，且第9條第8款規定，與憲法保障言論自由及平等權之意旨尚無違背。

另外，衛福國民健康署函文說明與法律保留原則、法律不溯及既往原則、信賴保護原則及比例原則，均尚無違背。

(中時 )