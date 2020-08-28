民進黨立委莊競程（圖左）準備175瓶乾洗手凝膠，分送小朋友，提升校園防疫能量。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

新設廍子國小自109學年度起逐年招生，今年共招收1年級7個班級、計175位學生；校方指出，因學校剛落成，仍使用工程「臨時電」，非永久性用電供給的臨時電源，常發生「斷電」窘境，但開學在即，向台電申請的供電時程須幾個月後完成，恐影響教學品質，向地方民代反映，盼台電研擬解決措施，「快來電」。

廍子國小校長張榮林說，目前學校各項安全檢查都合格，僅台電供電申請時程稍晚，沒有正常電力，冷氣機與空調根本無法正常開啟，工程用的「臨時電」既不穩定、又不安全，夏季天氣高溫炎熱，活動量大的小學生，若在悶熱、無法使用冷氣的教室裡上課，將影響學習。

民進黨立委莊競程得知廍子國小仍使用「臨時電」，為了不影響學生受教權，協調台電配合趕工，從架設電纜、裝置開關和變壓器等至檢驗送電等流程，趕在開學前完成，今天新生入學體驗果真供電，讓廍子國小「電力十足」，莊準備175瓶乾洗手凝膠，分送小朋友，提升校園防疫能量。

民進黨市議員曾朝榮表示，北屯區人口數至今年7月底止，共有28萬5千381人，廍子里就有1萬6千197人，是台中人口成長最快的地區之一，鄰近的軍功與建功國小因校地已無法新建校舍容納新進學生，極力爭取於景賢路與環中東路口設立廍子國小，2018年底動工興建，2020年開始招生。

(中時 )