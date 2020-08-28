全國中小學即將開學，教育部長潘文忠日前表示，開學兩週內師生進入校園需量測體溫，但教室內保持通風，儘可能維持社交距離，不硬性配戴口罩，基隆市長林右昌於28日表示，基隆校園防疫措施依照中央的指示來規劃，新學期各校雖不硬性戴口罩，但每天都必須落實出入校園量測體溫。

林右昌表示，市府依照中央流行疫情指揮中心規定執行，防疫工作全國統一施行，中央一定有專業規劃和考量，基隆市疫情到目前為止都非常穩定，而依循中央指引一方面可以確保大家的健康和安全，另一方面也能讓大家盡量維持基本生活和正常作息。

對此，有基隆市民擔心中央流行疫情指揮中心規定，出入「八大場合」務必戴口罩，其中就包含「教育學習場所」，若學生沒戴口罩進入校園，會不會違反指揮中心所下達的防疫指示。

教育處長林祝里表示，中央宣布的「八大場所」，並沒有包括學校，「教育學習場所」的定義，僅包含K書中心及補習班，並非是學校，她說，教育部公布的學生進出校園不硬性戴口罩，是因為學校空間較充足，可以保持社交距離，只要有保持適當的社交距離，就不硬性戴口罩，但如果有無法維持社交距離的情形，請配合戴起口罩，保護自己也保護他人。

林祝里指出，進出校園不硬性戴口罩的對象，僅有老師及學生，但幼兒新生及送餐、接送的家長都納為「校外人士」看待，包含接送家長在內的校外人士，進入校園須採實名制、強制配戴口罩，入校前也須量體溫，才能入園，她強調，每個進入校園的學生都必須保持社交距離及個人防疫衛生，若有出現呼吸道症狀，務必戴上口罩。

(中時 )