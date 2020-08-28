臺企銀（2834）今日召開線上法說會，受新冠肺炎疫情及降息壓縮利差空間，該行坦言短期內狀況不易扭轉，今年是較辛苦的一年，預期透過長天期定存到期後重新定價、調整放款結構，可使利差回穩並進一步提升，並看好企金業務手續費收入今明2年均具成長動能。

此外，臺企銀基於動態管理考量資本適足率（BIS）表現，今年陸續發行金融債，惟受疫情影響、股價低於淨值，預期本季除權後恐接近票面價。對此，後續營運重心將轉向提升績效及公司治理，待股價回升至接近淨值時，再重新考慮辦理現增。

臺企銀上半年淨收益106.38億元、年減11.68％，為近3年同期低點。其中，利息淨收益80.81億元、年減3.82％，手續費收入13.7億元、年減26.84％，分創近3年、近6年同期低點。金融商品淨收益與兌換損益9.84億元、年減32.87％。

在淨收益減少，加上提列呆帳準備19.54億元、年增16.67％影響，臺企銀上半年稅前淨利25億元、年減38.57％，稅後淨利22.58億元、年減33.59％，每股盈餘（EPS）0.3元，低於去年同期0.48元，均創近7年同期低點。

臺企銀表示，上半年淨收益減少，主因受美國聯準會及台灣央行降息，使存放利差自1.35％降至1.25％，淨利差自0.95％降至0.91％，同時對疫情保守因應、提列較多呆帳準備。截至6月底，逾放比自0.32％升至0.48％，備呆逾放覆蓋率自367.77％降至256.57％。

因應疫情衝擊企業營運及資金調度，臺企銀截至6月底對中小企業放款戶數達4.6萬戶、放款餘額5637.56億元，較去年底增加1萬2163戶、299億元，占總放款比重自51.81％提升至53.13％。市占率7.73％、位居國銀第三。

臺企銀總經理張志堅坦言，美國聯準會及台灣央行因疫情而降息，在全球疫情未結束前升息空間不大，利差空間被壓縮情況短期內不易扭轉，下半年國銀仍持續面臨低利差環境。預期透過長天期定存陸續到期後重新定價、調整放款結構，可使利差回穩並進一步擴大。

張志堅指出，臺企銀手續費收入主要來自財管業務及放款手續費收入。上半年因受保險業務責任準備金調降、利變型保單宣告利率走低及7月保險新制實施，加速衝擊傳統型商品的銷售力道，業務推展不易影響手續費收入。

展望下半年，張志堅表示，隨著各國陸續重啟經濟活動、擴大財政及貨幣政策，投資人投資信心回溫，加上台商海外資金回台，增加臺企銀財管業務推展動能，下半年財管業務將以基金及海外債為焦點，彌補保險手續費收入減少缺口。

放款方面，臺企銀企金業務上半年手續費收入3.87億元、年增12.5％，下半年在紓困業務持續推動，並響應政府政策推出「兆元振興」融資方案，預期下半年應可維持手續費成長動能，今明2年均有成長空間。

(時報資訊)