2020年是生技醫療走大運的一年，以上櫃生技指數來看，今年從低點的76點漲至高點213點，大漲了2.8倍。生技醫療的大運行情還能持續多久？運達投顧副總經理黃靖哲分析，現在生技醫療族群就像早年的IC設計族群，目前美台合作共同開發快篩和疫苗，從技術面和資金面及政策面來看是利多聚集。預測以「41」開頭的上櫃生技指數，今年將上看300點(今天收盤175點)挑戰歷史新高。黃靖哲特別看好快篩和疫苗和生技集團3大族群。

黃靖哲分析，以國外的生技股為例，凡是進入每一階段的人體測試前後都會有一波的漲勢。台股國光生(4142)旗下開發的新冠疫苗本周開始施打，臨床試驗規劃三種劑量，第一期預計10月中下旬完成收案。第二期臨床試驗方面，預計12月上旬啟動。而高端疫苗(6547)目前尚未進入第一期的人體測試。

黃靖哲遴選的快篩族群包括：大江(8436)、ABC-KY(6598)、瑞基(4171)、普生(4117)、泰博(4736)、安特羅(6564)、尖端醫(4186)等；而疫苗族群則有國光生(4142)、永昕(4726)、太景*-KY(4157)、聯亞生技、安特羅等。

就全球商機來看，快篩市場商機達500億美元，而疫苗商機約250億美元，競爭的廠商前者約800餘家，後者約120餘家。黃靖哲認為今年開啟的生技醫療大運，至少從現在起還有一年半的多頭。

至於生技醫療集團股，黃靖哲點選了7大集團：中天(4128)集團(合一、中天、糖基)，晟德(4123)集團(晟德、順藥、益安、東曜)，潤泰集團(浩鼎、中裕、泰福、日友)，基亞(3176)集團(高端、基亞、云辰)，杏輝(1734)集團(杏昌、杏國、杏輝)，東洋(4105)集團(東洋、智擎、東生華)，美吾髮集團(美吾髮、懷特、安克)等。

(時報資訊)