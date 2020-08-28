2020桃園客家義民祭9月6日起連3天登場。(呂筱蟬攝)

客家鄉親在每年農曆7月舉辦「義民祭」，藉由挑擔奉飯、賽神豬、普渡及傳統祭祀科儀等，向義民爺致敬與緬懷。2020桃園客家義民祭由平鎮區公所主辦，輪值里包含中壢區三民里、芝芭里還有平鎮區褒忠祠共襄盛舉，將以創意豬羊挑擔踩街大遊行等系列活動串聯，邀請民眾共襄盛舉。

義民信仰是台灣重要文化資產，義民祭典也是客家族群信仰的一大盛事，在祭祀科儀中的神豬傳統文化，代表著對義民爺的敬意與虔誠，也是重要的信仰活動之一，因為動物保護意識抬頭，今年活動加入創意，邀請輪值里轄區國小學童彩繪陶瓷豬和陶瓷羊，用不同的方式讓學童了解義民爺信仰。

桃園市長鄭文燦表示，義民爺是客家人特有信仰，義民精神代代相傳，在桃竹苗地區的發展歷史上，桃園是客家文化第一庄，境內有7大客家重鎮，包括中壢、龍潭、平鎮、楊梅、新屋、觀音、大園等，桃園客家義民祭透過歷史傳承與持續注入新意，每年都呈現不同的風貌。

平鎮區公所說，9月7日在褒忠祠，將由輪值里虔誠信徒供奉神豬，今年義民祭活動也以動手創客方式，除小學生參與彩繪陶瓷豬羊比賽外，並邀請青少年及親子參與挑擔踩街活動，挑起創意麵豬、麵羊等供品，體驗早年長輩徒步挑擔祭拜義民爺的虔誠心意，更了解客家義民信仰文化的精神。

(中時 )