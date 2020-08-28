「我口條不好、加上對自己沒有自信，其實之前很擔心進入職場後，容易被取代！」永慶房屋經紀人陳品融說出多數畢業生心聲，出社會後面臨低薪、高壓等多重考驗，想學也不知道從何問起。

新鮮人不用怕，邊學邊做月領5萬

23歲陳品融補充：「在學期間曾經在飯店實習，負責協助規劃親子活動，工作雖已上手，但發現轉正職後起薪只有近三萬元，且一般內勤工作至少都要好幾年，才有晉升與加薪的機會，因此快畢業時十分苦惱，擔心進入餐飲與飯店業，不知道何時才能過理想的生活。」

幸好透過在永慶房屋當經紀人的堂哥介紹，得知永慶提供新人前九個月每月五萬元的保障，更有專屬師父指導邊學邊做，只要有決心、肯學習就有機會挑戰高薪。永慶房屋還有「師徒制」，每位到職的新人都派有專任師父指導，沒經驗沒關係，師父保證教到好！

師父手把手教導 菜鳥也能月入10萬

「一開始師父與我模擬帶客戶看屋，我完全沒有概念，淡淡的介紹這裡是主臥，這裡是廁所，這裡是廚房，讓師父好氣又好笑。」內向不善表達的陳品融，在學期間大多負責蒐集資料，不敢上台報告；到永慶房屋後，經歷一連串教育訓練，不僅學到專業知識，更在師父的教導下，學到如何服務客戶。

陳品融分享說：「是師父提醒我，客戶想了解的是房屋狀況，周遭環境機能，交通治安，我們要依據客戶的生活習慣與需求，提供建議，展現專業知識才能不被取代，亦是房仲存在的價值。」

「經過反覆推演練習，我不僅能準確提供客戶所需的資訊，在最簡短的時間內，介紹房屋的區域特色、環境優勢，最重要的永慶精神先誠實再成交，例如：附近有嫌惡設施務必事先提醒，讓客戶放心信賴我們的專業。」掌握關鍵後，陳品融在到職第四個月就順利成交，售出近四千萬元的房屋，協助換屋夫婦幸福成家，到職一年後已達到月收10萬的佳績，超越同儕贏在起跑點！

陳品融與師父學長們感情融洽、亦師亦友，月月聚餐吃美食。

數位科技工具輔助，精準判斷客戶需求

除了有師父領進門，讓陳品融快速精進專業知識，學到帶看技巧外，永慶房屋的數位科技，也是陳品融幫助客戶找到夢想之家的好幫手！陳品融說明：「只要輸入預算、需求後，系統就能挑選出符合客戶需求的物件，真的超方便！」

此外，永慶房屋讓「工作遊戲化」，更有首創的「永慶大聯盟」AI系統，每日派發精準工作任務，讓永慶的經紀人可以將時間花在正確的工作上，做事效率超高！且永慶自去年推動「實價登錄3.0」服務，將成交行情完整揭露到門牌號碼，讓消費者掌握透明清楚的資訊，許多客戶主動上門，指名永慶經紀人服務。陳品融分享：「每天打開電腦，『永慶大聯盟』就已為我安排好工作，做事快又有效率。『實價登錄3.0』服務讓我成為客戶的守護者，避免賣低買高的情況發生，幫助客戶圓滿成交。」

陳品融在永慶房屋短時間創下佳績，成就感十足，生活更有滋味。

畢業後仍是班對 感情更甜蜜

「讓我們攜手共創未來！」陳品融與女友從大學交往至今，加入永慶房屋後，女友也一直為陳品融加油，讓他四個月後就順利成交。當時，女友的工作並不順利，陳品融想到女友相當細心，很合適擔任永慶房屋的秘書，便鼓勵女友一起到永慶打拼！現在兩人已從「校園班對」走向「永慶班對」，陳品融笑說：「沒想到出社會後還能夠跟女朋友同在永慶任職，我們有聊不完的話題，了解彼此工作狀況、相互打氣！很感謝永慶房屋「彈性工時８小時」制度，讓我們能錯開人擠人的假日，在週間安排休假約會，工作之餘也能兼顧生活品質。」

陳品融與女友畢業後仍是「班對」，攜手踏進永慶房屋共創未來!

(中時新聞網)