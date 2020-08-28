雲林縣養豬頭數156萬頭，養豬戶1200戶，產值320億元，占雲林縣農業產值43％。（雲林縣政府提供）

蔡英文總統28日下午正式宣布開放瘦肉精美豬進口，雲林縣養豬頭數156萬頭，是全台第一大養豬縣，養豬戶將受到最大衝擊。縣長張麗善說，她聽到消息感到非常訝異，政府竟然犧牲養豬農的權益，拿全民的健康來交換政治籌碼。

張麗善今（28日）不斷接到養豬戶電話詢問「政府真的要開放瘦肉精美豬了嗎？」下午3點半多，幕僚告訴她蔡總統正式宣布了，她嘆了一口氣。

張麗善說，雲林縣的養豬頭數超過156萬頭，養豬戶有1200戶，產值320億元，占雲林縣農業產值43％，對雲林縣養殖戶的衝擊可想而知，「把養豬農變成政治砧板上的肉了」。

她表示，她當第六屆立委時，到處向養豬戶宣傳，千萬不要用瘦肉精養豬，雖然體型漂亮，但一旦吃入人體殘留會對健康造成很大衝擊，養豬戶也都有共識，才幾年現在竟然變成開放瘦肉精美國豬。

張麗善表示，簡單說，保障台灣養豬戶的權利，就是保障消費者吃豬肉的安全， 希望政府一定要提出相當明確的方針。

她說，蔡總統已經連任了，在與美國的貿易障礙卻做了犧牲豬農、犧牲民眾食用豬肉的健康風險作為交換，這是不智之舉。

(中時 )