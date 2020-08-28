拍板定案進口美豬牛 行政院記者會說明

總統蔡英文今(28日)下午針對美豬、美牛的進口議題發表談話，宣布開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，而開放的標準是根據國際標準，在保證國民健康及維護國內產業前提下開放，確保食安是最高原則，決不會犧牲養豬產業及消費者權益。行政院也於下午5點舉行記者會，由各部會首長進一步說明政策。

會中，衛福部長陳時中說，目前仍要保持高度警慎，為全民健康做負責，一定落實標準查驗程序，像是在進口時也會做相關查驗，他們要檢附衛生、檢疫、進口證明，透過雙邊查核共同認定安全，且進到市場後的抽查，進而確保肉品安全，這是憑著科學證據、國際標準，達到食品安全。

另外，陳時中也說，會秉持過往相關證據訂定標準，重要的是國人選擇權，其中「清楚標示」是必要，今天已經公布食品需要標示原則，也簽署兩份包裝食品、市場販售食品，也都需要做些相關標示和規定，未依規定標示會罰3萬到300萬元，標示不實就是罰4萬到400萬，都是從明年1月1日實施。

陳時中最後強調，會加強輔導，也會輔導衛生單位積極做到查核，一定有查核機制在，讓大家有清楚選擇權，也會照原本做得相關規定繼續加強辦理，對於食品把關絕不鬆懈。

(中時新聞網)