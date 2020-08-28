蔡英文總統今宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉，及放寬年齡30個月以上的美國牛肉進口。農委會主委陳吉仲今在行政院記者會上表示，相關規定都將在明年1月1日生效。若將來標示不實，最高可開罰400萬元。

陳吉仲強調，台灣採用的標準與日本、韓國一致，甚至比美國更嚴格。農委會今修正萊克多巴胺規範，9月4日公告；衛福部9月13日修正公告最大殘留容許量，明年正式生效。

陳吉仲指出，食用萊克多巴胺的豬比一般豬更便宜是錯誤資訊，便當業者、餐廳將採取強制標示，所有學校營養午餐採用在地食材，把豬肉全用國產豬。

衛福部長陳時中表示，為了國民健康，絕對會落實查驗作業程序，肉品裡面是有系統性的查核，進口的時候會查驗，也需要檢附衛生證明、進口證明和檢疫證明，確保產品的安全。

陳時中表示，美豬是純粹科學的問題，會把國人的飲食習慣考慮進去，國人的選擇權，是否能正確選到想要的豬，因此今天也公布了食品標示的原則，另外是在市場販售的食品、包裝食品，若沒有標示，將開罰3萬到300萬，標示不實罰4萬到400萬，都是明年1月1日實施。

(中時新聞網)