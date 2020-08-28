台南市北區元和宮白龍庵如意增壽堂28日逢主神顯靈公張公爺聖誕，廟內傳承逾百年歷史的八家將團下午3時出團遶境，傍晚回廟跳四門陣，吸引將團文化的藝陣迷與廟會攝影師參與這場宗教盛事。

全台歷史最悠久的百年將團出陣「宴王」，不僅外行看熱鬧，還有內行人看門道，全團13名家將全數出軍遶境，28日傍晚有各地的將團文化粉絲到現場圍觀拍攝。

元和宮白龍庵如意增壽堂的家將傳承百餘年，臉譜、服飾、法器、刑具、陣法皆具歷史文化意涵，家將成員平時訓練嚴格，不輕易出陣，每年廟內主神張公爺誕辰，廟方才慎重因為宴王出軍遶境，被藝陣迷視為不可錯過的儀式。

白龍庵家將團28日下午從廟內起步繞境，行經藥王殿，由成功路到立人國小，再從西門路回到元和宮，沿途都有民眾圍觀欣賞。

重頭戲在傍晚廟前的四門陣，家將跳陣十，人潮將廟口擠得水洩不通，元和宮白龍庵家將團長在陳欽明的堅持下，成為全臺唯一榮獲教育部薪傳獎的將團。北區區長李皇興表示，有別於近年將團的綜藝化，白龍庵選「將」嚴謹，迄今仍保有最完整的傳統將團儀式服制，是文化價值的體現，得以提供後人有機會目賭百年將團風采。

(中時 )