划獨木舟、駕帆船、衝浪，以海洋為師！台南市目前研發18套海洋教育教材及繪本，濱海學校更發展出獨特校本課程，從小親近海洋；台南市長黃偉哲期許，透過整體政策規畫結合養殖漁業、漁村文化、社區創生與學校，將台南發展為永續生態、產業繁榮的海洋首都。

台灣是四面環海的海島國家，但學習與生活卻離海洋好遠；台南積極推動海洋教育，教育部日前辦理108學年度全國海洋教育推動成果評選，台南海洋教育成果連2年獲特優，是全國唯一蟬聯縣市。

台南第1所以海洋生態為主軸的實驗小學、七股區光復實小，以紅樹林、海鹽、獨木舟等課程與各縣市交流，也將海洋生態、藝文美學列為實驗教育內容，游泳、獨木舟更是必修課。

位於台南唯一島嶼、漁光島的安平區億載國小漁光分校，越過馬路就能看見海，學校培訓學生成為海洋小小解說員、學生還會上船掌舵，海洋特色課程受到許多家長青睞，在學區內沒有生源下，近年一直維持6班7、80位學生，目前規模更超過70多所小學。

安平區西門實小因應氣候變遷逐海而居的環境議題，透過PBL專題導向及STEAM跨領域學習模式，設計智慧浮島、創造與水共生共榮的解決策略，為未來漂浮城市提供無限可能想像。緊鄰黃金海岸的南區喜樹國小、鯤鯓國小更成為全國17個「海洋教育創新課程與教學研發基地」之1，將研發在地化課程模組，推廣至全國，提升學子海洋素養。

教育局長鄭新輝說，台南目前已研發18套市級海洋教育教材及繪本，海洋教育資源中心也建置「台南濱海智慧王」數位學習平台，以台南濱海鳥類、魚類、植物等共480題題庫，培養學生「知海、愛海、親海、用海」海洋素養。

(中時 )