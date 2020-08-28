台股今天在重要權值股、部分電子上游族群等暫時熄火休息整理下，盤中一度下跌逾百點，不過，隨著低接買盤進場承接下，跌幅收斂，終場以下跌68.46點，收在12728.85點，成交量2053.92億元。5日、10日及月線失守，周線則是再度翻紅。至於新台幣匯價，台北外匯經紀公司今天仍是維持收盤前由升轉貶，以29.521元作收，貶值1.1分。新台幣匯價在7月收盤價中，曾看到最高以29.501元收盤，但進入8月，目前的收盤最高價為29.503，顯然未再創今年以來的收盤新高價。

從外資動向上來看，根據證交所統計，28日外資賣超62.46億元，累積近一周外資為賣超近95億元，8月以來迄今外資累積賣超約470億元，大致與前一周持平，未有太大變化。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，部分權值股短線上面臨漲多調節壓力，部分盤面資金轉往有基本面支撐、且評價面仍有表現空間可期，或具有落後補漲潛在機會的族群。

廖哲宏表示，台股走勢迅速從上周四大跌後回復後，由於美國大選、美中貿易議題延續及地緣政治等的不確定性，持續干擾盤勢，使得大致上即呈現橫向盤整格局；若以收盤指數位置來看，近一周收盤高低點差距僅約119點，顯示整理、觀望意味漸濃。

回到基本面，廖哲宏表示，經濟在第二季落底的預期不變，下半年經濟復甦雖因美國及部分新興市場干擾而放緩，但正向發展不變；在救市政策效應上，全球主要國家擴大貨幣政策及財政政策刺激方案有利下半年經濟回升的趨勢不變。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，台股挾基本面與資金充沛下來到相對高檔後，接下來，操作難度一定會隨之增加；對於近期處於盤整的重要權值股和科技上游展望不變，但在盤面資金輪動的情況下，部分電子下游族群或先前股價已修正的族群也重新成為焦點。

在後續觀察方向上，鍾安陵表示，儘管近期台股可能處於盤整格局，但原本具長線或成長趨勢的題材並沒有改變；除此之外，市場也已陸續消化華為事件等利空消息的影響；至於部分市場對於庫存的雜音，其實仍宜回到對於後市消費動能變化的觀察上。

(時報資訊)