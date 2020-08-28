新冠肺炎疫情改變了美國家具市場銷售淡旺季趨勢，客思達-KY(2936)財務長潘敏行表示，原本第3季為傳統家具的淡季，但受到公司鼓勵居家工作及旅遊娛樂活動減少影響，今年反而有上升的趨勢，一般業界覺得家具需求相對樂觀，且高價位產品需求往中價位組裝型家具移動；公司將從市場變化及工廠端出貨時間加強管理，讓供應鏈流暢透明，維持公司良好發展。

客思達-KY今天舉行線上法說會，客思達-KY為家具廠，營運模式為自大陸及馬來西亞等亞洲地區進口家具，在美國地區銷售，全球新冠肺炎疫情自1月中後在大陸爆發，3月中蔓延至美國及東南亞，讓客思達-KY上半年營運先受到大陸及馬來西亞封城影響生產，3月之後又受到美國因疫情封城實體零售停擺影響，所幸客思達-KY備有3個月安全庫存，且疫情期間，同業大多停止進貨，而公司還是維持小量進貨，並透過網路等電子商務銷售，在疫情最嚴重的時候還能維持60%的量，讓公司今年上半年營運表現還算不錯。

受惠美國地區主要通路客戶拉貨力道回溫，且線上家具銷售動能暢旺，客思達-KY第2季合併營收24.42億元，較第1季成長2.94%，其中第2季Amazon、Wayfair等電商客戶因居家辦公需求增加，以及集團持續投入Coaster自有品牌業務拓展，挹注客思達-KY第2季線上銷售成績，隨著客戶通路銷售結構調整，第2季合併毛利率、營業淨利率分別達32%、5.65%，亦明顯優於第1季28.48%、-2.18%，由於整體營業費用下降之效益，單季稅後盈餘1.1億元，每股盈餘達1.47元，擺脫連續4季虧損，順利轉虧為盈，累計上半年每股盈餘為0.68元。

潘敏行表示，今年是很特別的年分，原本第1季常因退稅可以添置家具及第4季的感恩節、聖誕節等，成為家具業傳統旺季，第3季及第2季分別為淡季及次淡季，但新冠肺炎疫情對美國衝擊很大，公司遵守社交距離規定，鼓勵居家工作，且過往夏季是美國民眾旅遊季，娛樂消費支出很高，今年因疫情未結束，居家時間增多，反而帶動家具需求上升，尤其是可組裝中價位的家具，透過電子商務平台採購家具也增加，這種生活方式的改變，要恢復到過去，可能要一到兩年。

在美國市場銷售逐漸恢復下，客思達-KY 7月合併營收為9.92億元，年成長0.7%(若以功能貨幣計算則較去年同期成長6.42%)，累計1至7月合併營收為58.09億元，較去年同期減少16.15%(若以功能性貨幣表示，累計前7月合併營收則較去年同期減少13.1%)。

潘敏行表示，客思達-KY重點在注重供應鏈的透明度，從市場變化、工廠端出貨時間掌握去做強化，讓供應鏈流暢透明，結合線上線下行銷，在外部條件不是很好的情況下，維持公司良好的運作。

(時報資訊)