日本首相安倍晉三連兩周進入醫院檢查。（資料照／shutterstock）

今(28)日國內外接連發生重大事件，政府拍板宣布確定開放美豬、美牛，總統蔡英文還親上火線說明此事。同時，日本首相安倍晉三也對外宣布，要辭去首相職務。這兩件事情都在網路上引起熱議，網友們甚至還討論起這兩件事情哪一件的震撼度比較大，有不少網友認為政府開放美豬比較令人感到震撼。

對於政府拍板開放美豬、美牛，蔡總統下午3點多率領府院高層召開記者會，宣布相關事宜，並表示，「今天，我們主要是要來替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題」，她也跟大家保證，政府會做好安全把關。

同時，安倍晉三在台灣時間下午4點召開記者會，並表示他在過去近8年間，為了能做出成績，自認已盡心盡力，但若體力健康狀況不萬全之下，不能做好，也不能回應國民的期待的話，就不適任總理大臣，因此決定辭職。

一名網友在PTT上發文提問，今天有兩個大消息，一個是政府開放美豬，另一個則是安倍辭去首相職務，哪一個比較震撼？

有些網友回應，「當然美豬，安倍干我們屁事」、「豬肉你天天都在吃，除非你吃素」、「美豬，他下台是必然阿」、「美豬，太突然了，安倍的健康上幾個星期就有耳語了」；但也有網友說，「安倍吧，美豬談很久了」。此外，還有些網友關注的是網紅「館長」陳之漢的狀況。

(中時新聞網)