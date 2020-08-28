日前台北高等行政法院審理黨產會與婦聯會的訴訟中，認為黨產條例有違憲疑慮，因而聲請釋憲。大法官於今天宣告黨產條例合憲，對此黨產會發言人孫斌表示，非常樂見釋憲結果，也希望之後各爭訟案件中的法官也能體會大法官提到的價值，才能順利討回黨產。

孫斌指出，大法官在解釋理由書中認定，過去戒嚴與動員戡亂造成黨國體制延續的狀況，大法官也肯定立法院可以因為重要公益針對個案立法，矯正過去不法不當行為，這些都對未來轉型正義、黨產追討有很正面意義。

不過孫斌坦言，大法官解釋公告後，相關不當黨產訴訟仍須交由各級行政法院承審法官繼續審理，因此唯有法官認識到大法官提到的價值，黨產條例之立法目的才能落實。黨產會將繼續依黨產條例調查處分。

至於未來應追討回到國庫的資產有多少？孫斌指出，國民黨應將中投、欣裕台公司股權移轉國有，兩者相加兩百多億，還有一些針對國民黨的追徵案件，加起來二、三十億元， 婦聯會則應將388億元資產移轉國有，對中廣追徵近80億，全部追討金額加總約768億。

(中時 )