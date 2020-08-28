治安亮紅燈／館長深夜遭開三槍倒地 李明賢籲中央「加強治安維護」

網紅「館長」陳之漢今(28日)凌晨2時許，在自家經營成吉思汗健身房林口店外，突遭槍襲，一連被開3槍中彈倒地，消息一出震驚各界。所幸館長在經歷7小時開刀後，手術相當順利，預計1個禮拜後能出院。不過資深媒體人羅友志稍早也在臉書透露，有位道上兄弟向他爆館長的料，還以一句話來形容館長真正為人。

館長凌晨遭槍擊案震驚社會各界，隨後23歲嫌犯也帶槍投案，就是先前涉嫌對館長性騷擾的劉姓男子。劉男疑似因性騷擾事件後，被網友肉搜引發不滿，因此才搭計程車前往館長健身房外連開3槍洩憤。

不過資深媒體人羅友志也在臉書上透露，有位道上兄弟向他爆館長的料，但羅友志並未說明是什麼料，只表示因為一直聽到館長名字讓他胃脹氣，所以問對方：「道上有沒有一句話形容他的？」獲得以下答案「兄弟做袂成，刺字來完成」。

館長陳之漢今(28日)凌晨2時許，在成吉思汗健身房林口店外遭到槍擊，被連開3槍造成右手右腳中彈。館長被槍擊倒地這驚悚一幕，也透過直播鏡頭全放送，只見館長不停哀嚎，臉色痛苦地說：「如果這次我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神。」還拜託大家照顧他老婆小孩與媽媽。

(中時新聞網)