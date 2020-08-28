大同國小一年級導師帶領新生過叢林（聰頴）門。（大同國小提供）

志工與校長盧淑娟、家長會長蕭貿元演出在叢林的故事迎新生。（大同國小提供）

暑假尾聲，準備開學了，嘉義市大同國小28舉辦「集合啦！動物森友會」迎新活動，迎接122名小一新生，校園布置成生機勃勃的動物森林，歡迎小朋友來到大同樂園，開心地展開全新的學習生活。

活動一開始，在悠揚的樂音中，大手牽小手一起走過「叢林門」，接著，充滿活力的主持人及5位志工媽媽演出短劇及帶動唱，告訴新生學習「自信」、「尊重」、「讚美」及「感恩」，整個會場洋溢著歡樂的氣氛。

校長盧淑娟及家長會長蕭貿元贈送新生3項見面禮，盛裝營養美味午餐的「便當餐盒」、找到真心相伴好友的「知心軟糖」、積極吸收新知的「海綿」，期許大同寶寶日益成長茁壯。

各處室主任為新生家長介紹校園環境及各處室業務，並分享親師溝通的經驗，希望親子能一起展開學習新里程，並讓新生創作小小貓頭鷹，寫上自己的姓名，貼在自己的儲物櫃上，以期在貓頭鷹的守護之下，快樂地迎接新生活。

盧淑娟表示，大同國小構思各種創意迎接大同寶寶入學，讓新生感受到師長的歡迎與祝福，燃起學習動力，也期許孩子們在大同園地熱惰編織繽紛的夢想，並認真踏實圓夢

(中時 )