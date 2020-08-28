證交所統計，今年開盤迄8月28日止，共159個交易日，集中市場總成交金額為30兆1,578.52億元，突破30兆元大關，市場日平均成交金額為1,896.72億元，股票成交量週轉率為71.06％，均寫下近年來罕見的新高紀錄；其中，股票成交量週轉率更可望突破100％大關。
證交所表示，8月28日全體上市公司市場總值為38兆7,226億元，較上周五市值38兆3,485.43億元增加3,740.67億元，增幅約為0.98％。
證交所統計，8月28日發行量加權股價指數收盤為12,728點，較上周五上漲121點，漲幅約為0.96％，台灣50指數收盤為10,141點，較上周五上漲77點，漲幅約為0.77％，寶島股價指數收盤為14,581點，較上周五上漲170點，漲幅約為1.18％。
在產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲7.69％為最大，跌幅以水泥類指數下跌1.57％為最大，未含金融類指數上漲119點，漲幅1.09％，未含電子類指數上漲79點，漲幅約為0.55％，未含金融電子類指數上漲97點，漲幅約為0.81％。
另本周集中交易市場總成交金額為1兆102.69億元，全體上市股票成交金額為9,578.11億元，股票成交量週轉率為2.71％。
(工商 )
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