為了歡慶一年一度的「祖父母節」，28日高雄三民區樂齡學習中心與和春文教基金會聯合舉辦「銀髮威尼斯口罩舞會」，老人們展現出快樂活力，在台上又唱又跳，帶給大家無限歡樂，充分表達人老心未老的態度，令在場所有人無比敬佩。

受到新冠肺炎疫情影響，高雄三民區樂齡學習中心在2月時暫停開課，直到6月疫情逐漸解封才又恢復課程，讓視樂齡中心為生活重心的長輩們悶壞了，這次特別舉辦「銀髮威尼斯口罩舞會」給長輩們一個展現自我價值的舞台，讓大家知道老人也可以很瘋狂。

舞會上一群快樂的樂齡長輩帶來一場歌唱、舞蹈、廚藝的多元娛樂饗宴，此外配合政府防疫措施，更將「口罩」元素加入表演中，比擬威尼斯面具節概念，把口罩變成另類面具，展現無比創意，成為名符其實「銀髮威尼斯口罩舞會」，大家用歡笑慶祝祖父母節。

高齡82歲的李吉梁表示，他在三民區樂齡中心參加歌唱日文班，前陣子因為疫情關係，樂齡中心暫時停課，讓他無聊透頂，每天都期待疫情盡快散去，讓他可以恢復正常生活，還好目前疫情解封，他又可以繼續與老友們載歌載舞，分享生活點滴，如今有這麼棒的舞會饗宴，他想告訴大家，老人也能夠展現自我並活出價值，「活到老學到老」是他一直追求的理想。

(中時 )