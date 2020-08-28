由Moderna Inc.、BioNTech和輝瑞開發的COVID-19候選疫苗將需要嚴格的冷藏標準，這可能會阻礙將其分發給數以億計希望接受這種疫苗的人。

Moderna的股票，在該公司公司參與一期臨床試驗的55歲以上人群，已證明具有中和抗體效力後，週三上漲，但週四下跌3.6％。輝瑞的股價在周四交易中下跌0.5％，而BioNTech下跌4.3％。

Moderna和輝瑞的高層週三分別告訴疾病預防控制中心免疫實踐諮詢委員會，Moderna的冠狀病毒疫苗候選mRNA-1273要求儲存溫度為攝氏負16度。BioNTech和輝瑞的候選產品BN1162b2和BNT162b2需要存儲在攝氏負71度。

SVB Leerink分析師在周四給投資者的報告中寫道：「這些存儲條件將使傳統的辦公室或藥房管理非常困難。」 「這些條件只有在大型醫院和實驗室中得到滿足，並且可以在這些場所接受為期一天的密集疫苗接種活動，但這仍然只能覆蓋一小部分健康人群。」

病毒性疾病的機構的部門的醫官的凱瑟琳·杜林博士說，分發和處理這些疫苗的要求「將會為社區診所和藥店的本地存儲和管理它非常困難。」 她還指出，大多數疫苗將「必須在集中在嚴格的設備和儲存空間進行管理」。

輝瑞公司疫苗臨床研究和開發小組高級主管尼古拉斯·基欽（Nicholas Kitchin）博士表示，輝瑞將需要使用超低溫冷凍機和高溫運輸托運機來存儲其COVID-19疫苗。

由Moderna，BioNTech和輝瑞開發的疫苗是mRNA疫苗；但是，其他類型的疫苗在存儲方面要求的規則不太嚴格。分析人士說，考慮到mMRNA COVID-19疫苗存儲和運送給億萬人民的困難，可能會使這些候選藥物的製造商處於競爭劣勢。

(中時新聞網)