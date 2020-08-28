高市教育局長謝文斌（後排左三）28日也特地到龍華國小進行防疫衛教宣導，希望在疫情肆虐的情況下，積極落實防疫作為，提供親師生安全無虞的學習環境。（洪浩軒攝）

開學日在即，高雄龍華國小在疫情期間，發揮創意製作龍華闖關卡登機證，將在開學時與學生們進行闖關活動，除了給學生偽出國的體驗，也讓新生快速適應國小新生活，此外校方對於防疫工作相當重視，就是希望給學生最安全的學習環境。

龍華國小相當重視國際及品德教育，此次特別發揮巧思設計登記證圖樣的闖關卡，要讓新生們在開學日以寓教於樂的方式從遊戲中學習，並盡快適應未來6年的小學生活，校方總共為學生設計10到關卡，內容多元豐富，甚至還有關卡教導新生們如何正確如廁。

上廁所看似每個人都能輕鬆解決的小事，但龍華國小別具用心，發現新生們以往大多使用坐式馬桶，但校園內卻是蹲式馬桶為主，因此特別設計關卡讓學生適應蹲馬桶的習慣，此外老師們更發揮巧思，親自DIY將全校廁所加裝警示音，提醒小朋友如廁後記得沖水，共同維護校園廁所乾淨清潔。

龍華國小校長張瑞宜表示，學生們剛進入新環境，一定相當不適應，但藉由闖關加速他們對校園的了解，也能促使與同儕間的感情。此次最特別的如廁新生活關卡，是希望學生及早適應蹲式的如廁習慣，並改善忘記沖水的習慣，藉此教導孩子正確的如廁觀念及品德。

國內新冠肺炎疫情雖然日益趨緩，但高市各級學校對師生安全不敢大意，教育局新任局長謝文斌28日也特地到龍華國小進行防疫衛教宣導，希望在疫情肆虐的情況下，積極落實防疫作為，提供師生安全無虞的學習環境。

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